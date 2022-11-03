«Старгёрл» завершится третьим сезоном

Телевселенная DC под присмотром канала The CW продолжает догорать. Вслед за остальными в синее пламя полетела неизменно радовавшая поклонников своим супергеройским костюмом «Старгёрл» — стартовавший в конце августа третий сезон станет для сериала последним.

Приключенческая фантастика Джеффа Джонса по комиксам DC рассказывала об увлекательных сражениях юных участников Общества Справедливости Америки с разнообразными угрозами человечеству.

В сериале снимались Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Ник Тарабей, Иза Пенарехо и другие.