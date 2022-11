Джоэл и Элли уходят прочь на первом постере экранизации The Last of Us

Кабельный канал HBO подтвердил недавно разнёсшийся по сети слух о премьерной дате своего сериала-события «Одни из нас». Экранизация игрового хота The Last of Us стартует 15 января, и в подтверждение этому имеется первый официальный постер проекта с главными героями Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси), которых можно разглядеть, если хорошенько прищуриться.

События постапокалиптического экшена разворачиваются в ближайшем будущем. Человечество почти вымерло от страшной эпидемии. В мире победившего грибка суровый контрабандист Джоэл и его юная спутница отправляются в смертельно опасное путешествие по лежащим в руинах США.

В сериале также снимаются Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Пилотный эпизод срежиссировал Кантемир Балагов, остальные серии сняли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. За сценарий отвечают креативный директор игры Нил Дракман и Крэйг Мазин.