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Джоэл и Элли уходят прочь на первом постере экранизации The Last of Us

Кабельный канал HBO подтвердил недавно разнёсшийся по сети слух о премьерной дате своего сериала-события «Одни из нас». Экранизация игрового хота The Last of Us стартует 15 января, и в подтверждение этому имеется первый официальный постер проекта с главными героями Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси), которых можно разглядеть, если хорошенько прищуриться.

События постапокалиптического экшена разворачиваются в ближайшем будущем. Человечество почти вымерло от страшной эпидемии. В мире победившего грибка суровый контрабандист Джоэл и его юная спутница отправляются в смертельно опасное путешествие по лежащим в руинах США.

Постеры сериала «Одни из нас»

В сериале также снимаются Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Пилотный эпизод срежиссировал Кантемир Балагов, остальные серии сняли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. За сценарий отвечают креативный директор игры Нил Дракман и Крэйг Мазин.

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Одни из нас
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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