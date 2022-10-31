Лира Белаква и её мамуля на свежих кадрах финала фэнтези «Тёмные начала»

В переполненном судьбоносными событиями финальном сезоне «Тёмных начал» атмосфера будет искрить от напряжения — это и по трейлеру понятно. Но вот вам в подтверждение мрачности атмосферы пара свежих кадров — у всех героев сложные лица, и неудивительно. Впереди у них главное сражение всей жизни.

Третий сезон масштабного фэнтези по романам Филипа Пулмана стартует на HBO 5 декабря.

Основой восьмисерийного — последнего — сезона послужил финальный роман трилогии «Янтарный телескоп», где приключения Лиры Белаквы (Дафни Кин) и Уилла Парри (Амир Уилсон) завершатся грандиозной битвой с могущественными ангелами. В третьем сезоне также снялись Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и Лин-Мануэль Миранда.