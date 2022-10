«Одни из нас» обойдутся без Кантемира Балагова — эпизод режиссёра не включили в сериал

В экранизации The Last Of Us всё же не будет эпизода от режиссёра Кантемира Балагова («Дылда»), но дело вовсе не в наличии российского гражданства. Причина банальна — творческие разногласия. По словам постановщика, он покинул сериал «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рамси ещё год назад. Снял ли он в итоге пилотный эпизод, никому не ведомо.

Кто точно срежиссировал постапокалиптический экшен-триллер, так это Джереми Уэбб, («Академия Амбрелла», «Видоизменённый углерод»), Али Аббаси и Нил Дракманн, который также выступает создателем сериала вместе с Крэйгом Мэйзином («Чернобыль»).

Компанию Паскалю и Рамси на экране составят Ник Офферман, Мелани Лински, Мюррей Бартлетт, Мерл Дэндридж, Гэбриел Луна, Джеффри Пирс и другие.

«Одни из нас» поборются за выживание уже в следующем году.