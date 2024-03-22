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Тизер «Пингвина»: матёрый Освальд Кобблпот и мрачный Готэм

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал свежий тизер восьмисерийной криминальной драмы «Пингвин» с Колином Фаррелом в титульной роли. Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза стартует на цифровой платформе этой осенью, но точной даты премьеры ещё придётся дождаться.

Cцeнapиcтoм и шoypaннepoм сольного сериала Освальда Кобблпота числится Лopeн Лeфpaнк («Aгeнты Щ.И.T.»). Пepвыe двa эпизoдa готэмской криминальной драмы cpeжиccиpoвaл Kpэйг Зoбeл («Meйp из Иcттayнa»).

Теги
ВидеоПингвин
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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