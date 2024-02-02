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Колин «Пингвин» Фаррелл бродит по руинам Готэма (фото)

Источник: Hbo / HBO Max

В Нью-Йорке возобновились съёмки многосерийного спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза, и на локации, где ведётся активное производство «Пингвина», уже отловили облачившегося в сложный грим Колина Фаррелла. Главный герой криминального сольника бродит по основательно разрушенному Готэму, столкнувшемуся с большими проблемами из-за преступных действий террорюги Загадочника.

Cцeнapиcтoм и шoypaннepoм пpoeктa выcтyпaeт Лopeн Лeфpaнк («Aгeнты Щ.И.T.»). Пepвыe двa эпизoдa cpeжиccиpoвaл Kpэйг Зoбeл («Meйp из Иcттayнa»).

В прошлом ноябре по следам творческих забастовок премьеру криминальной драмы о тёмных делишках готэмского мафиози перенесли с весны на осень 2024-го.

Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин»
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Пингвин
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Источник фотографий: Depositphotos

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