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Эйса Гонсалес милуется с Александром Скарсгардом в свежем отрывке «Мистера и миссис Смит»

Мир суперагентов суров и жесток. Как и мир обычного зрителя, вынужденного наблюдать за перипетиями жизни героев Дональда Гловера и Майи Эрскин, вместо того чтобы наслаждаться боевиком с Эйсой Гонаслес и Александрм Скарсгардом в главных ролях. В сети появился свежий отрывок из чёрной экшен-комедии «Мистер и миссис Смит», где персонажи Гонсалес и Скарсгарда — наверняка опытные оперативники — готовятся к своей, очевидно, последней заварушке.

До премьеры многосерийного переосмысления одноимённого кинохита Дага Лаймана осталось совсем чуть-чуть — премьера состоится на цифровой платформе Amazon 2 февраля.

Теги
ВидеоМистер и миссис Смит
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Источник фотографий: Depositphotos

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