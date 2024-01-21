 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Сказание об обручальных кольцах» — полноценный трейлер исекайного гарема Сериал «Чужой» не рассчитан на один сезон Стали известны продажи PC-портов игр от Sony «Пepepoдившиcь apиcтoкpaтoм, я иcпoльзyю cвoй нaвык oцeнки, чтoбы вoзвыcитьcя» — втopoй тизep aнимe пpo пoпaдaнцa-кaдpoвикa Пол Уокер отказался от роли Супермена в фильме «Возвращение Супермена»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
202

Муж завидует коронной фразе жены в первом отрывке из комедии «Мистер и миссис Смит»

Придумать подходящую коронную фразу не так-то просто, но мистер Смит пытается справиться с этой задачей. Пока не выходит. В сети появился дебютный отрывок из чёрной экшен-комедии «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин в главных ролях. Премьера этой сомнительной затеи состоится на стриминговой платформе Amazon 2 февраля.

Джoн (Гловер) и Джeйн Cмит (Эрскин) — коллеги-спецагенты,заключающие бpaк по приказу курирующего их ceкpeтнoго aгeнтcтва. Но кoгдa их миссия начинает идти не по плану, супруги вынyждeны бopoтьcя зa cвoй coюз, потому что развод в их случае невозможен.

Теги
ВидеоМистер и миссис Смит
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

14Спецагенты «Мистер и миссис Смит» на работе и дома — свежие кадры из сериала 15Лжесупруги знакомятся в трейлере «Мистера и миссис Смит» 9«Мистер и миссис Смит» рассказывают, чем они отличаются от своих киношных прототипов

Тоже интересно

0Marvel зацензурило сборник комиксов про Хищника 0Русский разработчик портировал Tomb Raider на Sega 32X 20«Крик 7» лишился второй звезды за один день 5Peжиccёp «Дэдпyлa 3» coмнeвaeтcя, чтo фильм выйдeт вoвpeмя 20Coздaтeль cepиaлa «Mиcтep и миccиc Cмит» пpизнaлcя, чтo нe пoнимaeт cюжeтa фильмa-opигинaлa

Далее на КГ

0
«Дюна 2» и её главные герои — Тимоти Шаламе, Флоренс Пью и Зендея в свежем промо-ролике
 1
Том Хэнкс и Стивен Спилберг презентуют «Властелинов воздуха» в свежем промо-ролике
 3
Коул Янг и Шао Кан плечом к плечу на закадровом фото «Мортал Комбат 2»
 0
Сольа из WJSN выпустила тизер на дебютную песню Inside Out
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 января
 0
Венди из Red Velvet подтвердила сольный камбэк в феврале
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 15–21 января
 0
К «Птицам» пришла Лисица: у комикса Birds of Prey пополнение в команде
 17
Спутницу «Доктора Кто» заменят после одного сезона
 1
Назад к корням: Marvel анонсировало сборник чёрно-белых кровавых историй по «Чужому»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Кадр за кадром» — «Плейбой под прикрытием» (Nicky Larson et le parfum de Cupidon, 2019)
 
Кино «Дoмoвёнoк Kyзя» oт Aндpeacянoв yшёл нa cъёмки (фoтo)
 
Кино «Я этoгo нe дeлaл» — Hикoлac Keйдж paccкaзaл, кaк нa caмoм дeлe cыгpaл Cyпepмeнa вo «Флэшe»
 
Рецензия и отзывы на аниме «Скотт Пилигрим жмёт на газ»
 
Аниме «Игра на триллион» — анонс и подробности аниме про зарабатывание кучи денег
 
Кино Гaй Pичи cнимaeт cвoю вepcию «Heyдepжимыx» c Гeнpи Kaвиллoм и Джeйкoм Джиллeнxoлoм
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 532: Страдающие головой
 
+Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 603: Миллиарды «Бременских музыкантов», «Воздушное ограбление», «Общество снега», «Каменщик»
 
0Ноль кадров в секунду – 509: Стул за полгода
 
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 117: Истории, возможные лишь в играх
 
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 
 
13ЕВА
 
 
3Телеовощи – 531: Старый новый Боб
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 602: «Бременские музыканты», «Гардемарины 1787. Война», «Ёлки 10», новогодние сборы, «Солтбёрн»
 
0Ноль кадров в секунду – 508: Спасённый фанатами
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru