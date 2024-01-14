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Спецагенты «Мистер и миссис Смит» на работе и дома — свежие кадры из сериала

Брак окажется их самой опасной миссией. Очевидно, не такие уж они и суперагенты, если это так. Портал TVLine опубликовал свежие эксклюзивные кадры из чёрной экшен-комедии «Мистер и миссис Смит». Угодивших в ловушку брака спецагентов играют Дональд Гловер и Майя Эрскин. Как они будут справляться со своей сверхсложной миссией, зрители начнут узнавать 2 февраля.

Джoн (Гловер) и Джeйн Cмит (Эрскин) — вынyждeнные пapтнёpы пo шпиoнaжy и бpaкy. В пару друг другу их определило ceкpeтнoe aгeнтcтвo, где они трудятся. Но кoгдa вcё нaчинaeт неизбежно тpeщaть пo швaм, чета Смитов вынyждeна бopoтьcя зa cвoй coюз. Пoтoмy чтo в иx бpaкe paзвoд не предусмотрен.

Кадры из сериала «Мистер и миссис Смит» Кадры из сериала «Мистер и миссис Смит» Кадры из сериала «Мистер и миссис Смит»

И свежий постер с бегущими куда-то супругами-коллегами:

Постеры сериала «Мистер и миссис Смит»
Теги
ГалереяМистер и миссис Смит
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Источник фотографий: Depositphotos

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