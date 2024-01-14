Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 января

Эйса Гонсалес решает «Задачу трёх тел» в трейлере адаптации от шоураннеров «Игры престолов». Дэвид Бeниoфф и Д. Б. Уaйcc презентуют свой новый сериал в марте.

Шоураннеры «Игры престолов» рассказали об агрессивных зрителях и своём благородстве. Отказались от денег за «Дом Дракона».

«Чужой: Завет» и «Прометей» бесполезны для создателя сериала «Чужой» Ноя Хоули. При всём уважении к Ридли Скотту.

Вампира Региса в «Ведьмаке» сыграет Лоренс Фишбёрн. Авторы сериала продолжают насиловать первоисточник.

«Асока» продлена на второй сезон. Официальное заявление от Lucasfilm.

Изабела Мерсед сыграет любовный интерес Беллы Рэмси во втором сезоне «Одних из нас». Героиню Рэмси понять можно, героиню Мерсед — с трудом.

Майя Лопес избивает охрану в первом отрывке боевика «Эхо». Ну какая же она крутая!