«Асока» продлена на второй сезон

Творение нынешнего хранителя экранной вселенной «Звёздных войн» Дэйва Филони получило вполне ожидаемое продление на второй сезон. Приключенческий сольный экшен «Асока» официально обзавёлся продолжением. Взваливший на себя новые обязанности Филони, само собой, продолжит заниматься сериалом.

Исполнительница титульной партии Розарио Доусон вернётся к образу умудрённой опытом и знаниями Асоки Тано. Ожидается возвращение и остальных героев первого сезона, включая персонажей Наташи Лю Бордиццо, Mэpи Элизaбeт Уиcтэд, Xeйдeна Kpиcтeнceна, Эмaна Эcфaнди и Лapcа Mиккeльceна.

О сроках начала активного производства, как и о приблизительной дате премьеры продолжения, пока ничего не сообщают.