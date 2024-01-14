«Чужой: Завет» и «Прометей» бесполезны для создателя сериала «Чужой» Ноя Хоули

Полку тех, для кого последние фильмы Ридли Скотта по культовой вселенной «Чужого», не несут ценности, только что прибавилось. Создатель многосерийного приквела «Чужой» Ной Хоули объяснил, почему его сериал не будет брать во внимание фильмы «Прометей» и «Чужой: Завет».

И, кажется, Скотт претензий к подходу шоураннера не имеет. Потому что они обсудили все эти вопросы на берегу, и, очевидно, создатель киносерии согласился с доводами Хоули.

Всё дело в том, что «Прометей» и «Завет» слишком уж высокотехнологичные для приквелов. Вдобавок Ною Хоули претит рассказанная в этих фильмах история происхождения монстров.

Мы с Ридли обсуждали этот вопрос, как и массу прочих. Для меня, как и для многих других, эта идеальная форма жизни, каковой Чужих называли в первом фильме, является продуктом миллионов лет эволюции, создавшей существо, которое в теории могло появиться где-то там в космосе уйму лет назад. Идея о том, что Чужие — в своём роде биологическое оружие, созданное полчаса назад, по сути, менее полезна для меня. Ну и первые два фильма напичканы ретрофутуристическими технологиями. В кадре гигантские мониторы компьютеров, причудливые клавиатуры… Приходится выбирать, буду ли я использовать эти наработки. Потому что в своих приквелах Ридли показал технологии на тысячи лет более продвинутые, чем те, что были в первом «Чужом», а ведь события первых двух фильмов — это по отношению к приквелам события будущего. И тут для меня кое-что просто не сходится. Я предпочитаю ретрофутуризм первых двух фильмов. Поэтому согласно моему выбору в моём сериале нет голограмм. И все удобства прекрасных технологий Apple мне недоступны.

А вот о флейтах Ной Хоули ничего не сказал.