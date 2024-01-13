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Баба Яга соблазняет охотника на нечисть в тизере третьего сезона «Сергий против нечисти»

Не совсем святой отец и его напарница возвращаются. Онлайн-кинотеатр KION сообщает, что в скором времени покажет зрителям третий сезон мистической детктивной комедии «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. А пока вот вам тизер будущих эпизодов, которые начнут показывать 1 февраля.

В продолжении истории отцу Сергию и его напарнице Кате Земцовой — неутомимым борцам с нечистой силой — предстоит иметь дело с Бабой Ягой. Сергию даже «посчастливится» пойти на очень тесный контакт с коварной бабулей. Не завидуем.

Тизерный постер тоже есть:

Постеры сериала «Сергий против нечисти»
Теги
ВидеоСергий против нечисти
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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