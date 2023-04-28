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СЕРИАЛЫ
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Стартовали съёмки третьего сезона мистического детектива «Сергий против нечисти» (фото)

Охотник на нечисть Сергий и компания отправляются в свою последнюю вылазку. На днях стартовали съёмки третьего — заключительного — сезона мистического детектива с щепоткой чёрной комедии «Сергий против нечисти». Актёрский состав, как и прежде, возглавляют Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Ирина Розанова.

Кадры из сериала «Сергий против нечисти» Кадры из сериала «Сергий против нечисти» Кадры из сериала «Сергий против нечисти» Кадры из сериала «Сергий против нечисти»

Финальный сезон проекта от онлайн-кинотеатра KION режиссирует Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Сценарий подготовили Кирилл Ситников и Евгений Русак. В остальных ролях — Дмитрий Куличков, Елена Подкаминская, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Андрей Кулаков, Сергей Степин, Наталья Тетенова и другие.

Кадры из сериала «Сергий против нечисти» Кадры из сериала «Сергий против нечисти» Кадры из сериала «Сергий против нечисти» Кадры из сериала «Сергий против нечисти»
Теги
ГалереяСергий против нечисти
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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