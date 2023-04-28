Стартовали съёмки третьего сезона мистического детектива «Сергий против нечисти» (фото)

Охотник на нечисть Сергий и компания отправляются в свою последнюю вылазку. На днях стартовали съёмки третьего — заключительного — сезона мистического детектива с щепоткой чёрной комедии «Сергий против нечисти». Актёрский состав, как и прежде, возглавляют Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Ирина Розанова.

Финальный сезон проекта от онлайн-кинотеатра KION режиссирует Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Сценарий подготовили Кирилл Ситников и Евгений Русак. В остальных ролях — Дмитрий Куличков, Елена Подкаминская, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Андрей Кулаков, Сергей Степин, Наталья Тетенова и другие.