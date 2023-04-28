Крутой Энтони Маки заряжает музычку в тизере экшен-комедии «Скрежет металла»

Вот он, Джон Доу по версии стримингового сервиса Peacock. В сети появился дебютный тизер комедийного боевика «Скрежет металла» по одноимённой серии видеоигр Twisted Metal. Главного персонажа играет герой экшенов Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»). Премьера сериала состоится 27 июля.

Болтливый умник Джон Доу (Маки) в обмен на достойное вознаграждение берётся доставить в пункт назначения таинственную посылку. Его путь пролегает через постапокалиптическую пустошь, которая лишь выглядит необитаемой. В компании автомобильного вора Джон отправляется в путь, где ему предстоит столкнуться с дикими мародёрами на адских авто и другими смертельными опасностями.