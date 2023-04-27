Эротическая комедия «Отчаянная невеста» расскажет о поисках мужа, если вам немного за тридцать (трейлер)

Нет никого опаснее отчаявшейся женщины. Отечественный онлайн-кинотеатр KION выкатил трейлер многосерийной эротической комедии с красноречивым названием «Отчаянная невеста» о женщине в поисках мужа. Авторы обещают откровенную и ироничную историю, премьера которой состоится 4 мая.

Студентка режиссёрского факультета киношколы Алиса (Анна Зайцева), которой уже за 30, бьётся об заклад с матерью, что в течение года выйдет замуж. Героиня решает снять фильм о своём будущем муже, но для начала достойного кандидата ещё нужно отыскать.

В сериале также снимаются Василий Михайлов, Игорь Черневич, Пьер Бурель, Михаил Евланов, Екатерина Агеева, Иван Мулин и Максим Белбородов. И постер: