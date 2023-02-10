«Ван Хельсинг» по-нашему! Вышел трейлер мистической экшен-комедии «Сергий против нечисти. Шабаш»

Охотники на нечисть местного разлива уходят в отрыв. В сети появился трейлер мистической экшен-комедии «Сергий против нечисти. Шабаш» — полнометражного продолжения одноимённого сериала от KION. Главные герои в исполнении Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко продолжают благое дело с шутками и огоньком.

На широкие экраны картина режиссёра Кирилла Кузина пожалует 16 марта.

В фильме бывшему священнику Сергию и его напарнице из полиции Кате предстоит иметь дело с набором новых угроз, среди которых особенно отметятся генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых и даже Вий. В общем, будет весело.

И постер: