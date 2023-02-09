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«Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец получили второй сезон

Источник: Amazon

Уж и не чаяли. Многосерийный технотриллер «Периферийные устройства», чей первый сезон вышел в конце прошлого года, наконец-то избавился от подвешенного состояния. Стриминговый сервис Amazon официально продлил экранизацию одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона на второй сезон.

Оный продолжит историю Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец) из недалёкого будущего. Героиня живёт в страдающем от безработицы американском захолустье, а её брат Бёртон (Джек Рейнор) — бывший морпех — подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры и однажды просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

Проектом занимаются небезызвестные Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада». Производством заведуют Amazon Studios, Kilter Films и Warner Bros. TV.

Теги
Периферийные устройства
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