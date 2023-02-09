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Путь Джоэла и Элли обновился на свежем постере триллера «Одни из нас»

До выхода свежего — пятого — эпизода постапокалиптического триллера ждать осталось совсем недолго. Из-за Супербоула, премьеру следующей серии «Одни из нас» придвинули поближе к зрителям. А пока ожидающим выхода свежего эпизода поклонникам предлагают поглазеть на обновлённую карту маршрута главных героев.

Очевидно, подобные постеры будут появляться и впредь, корректируя в соответствии с обстоятельствами смертельно опасный путь контрабандиста Джоэла (Педро Паскаля) и его юной спутницы Элли (Белла Рэмси) через всю лежащую в руинах страну.

Постеры сериала «Одни из нас»
Теги
Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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