Количество зрителей сериала «Одни из нас» продолжает расти

Сериал «Одни из нас» продолжает наращивать аудиторию. Несмотря на неоднозначный приём спорного третьего эпизода, просадившего общую оценку сериала на пару баллов, зрители по-прежнему проявляют стойкий интерес к постапокалиптической драме. Четвёртая серия путешествия Джоэла и Элли собрала у экранов 7,5 млн человек — это на 17% больше, чем у предыдущего эпизода. Филер о бородатых выживальщиках-геях, для сравнения, посмотрело 6,4 млн.

Экранизация культовой игры сохраняет успешную тенденцию — начав с 4,7 млн зрителей на пилотном эпизоде, сериал набирает аудиторию. Достичь нового пика четвёртой серии не помешала даже 65 церемония премии «Грэмми», эфир которой шёл параллельно. Впрочем, сотрудники HBO не решились и дальше дразнить удачу — пятый эпизод покажут чуть раньше, в пятницу, дабы избежать конкуренции с Супербоулом. Спортивное мероприятие стало без пяти минут национальным праздником в США, поэтому соперничать с ним опасно. Надо полагать, заблаговременный показ обновит рекорд зрителей на миллион-другой.

«Одни из нас» — экранизация игры The Last of Us, вышедшей на консоли PS3 в 2013 году. После грибковой пандемии мир погружён в разруху и анархию, а выжившие разбиваются на разрозненные анклавы. Главный герой должен доставить девочку с иммунитетом к заразе в научно-исследовательский центр, чтобы дать человечеству второй шанс. Мешают ему в этом заражённые мутанты и недружелюбные выжившие.