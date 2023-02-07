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Количество зрителей сериала «Одни из нас» продолжает расти

Источник: HBO

Сериал «Одни из нас» продолжает наращивать аудиторию. Несмотря на неоднозначный приём спорного третьего эпизода, просадившего общую оценку сериала на пару баллов, зрители по-прежнему проявляют стойкий интерес к постапокалиптической драме. Четвёртая серия путешествия Джоэла и Элли собрала у экранов 7,5 млн человек — это на 17% больше, чем у предыдущего эпизода. Филер о бородатых выживальщиках-геях, для сравнения, посмотрело 6,4 млн.

Экранизация культовой игры сохраняет успешную тенденцию — начав с 4,7 млн зрителей на пилотном эпизоде, сериал набирает аудиторию. Достичь нового пика четвёртой серии не помешала даже 65 церемония премии «Грэмми», эфир которой шёл параллельно. Впрочем, сотрудники HBO не решились и дальше дразнить удачу — пятый эпизод покажут чуть раньше, в пятницу, дабы избежать конкуренции с Супербоулом. Спортивное мероприятие стало без пяти минут национальным праздником в США, поэтому соперничать с ним опасно. Надо полагать, заблаговременный показ обновит рекорд зрителей на миллион-другой.

«Одни из нас» — экранизация игры The Last of Us, вышедшей на консоли PS3 в 2013 году. После грибковой пандемии мир погружён в разруху и анархию, а выжившие разбиваются на разрозненные анклавы. Главный герой должен доставить девочку с иммунитетом к заразе в научно-исследовательский центр, чтобы дать человечеству второй шанс. Мешают ему в этом заражённые мутанты и недружелюбные выжившие.

Теги
Одни из нас
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