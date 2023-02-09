Человек-паук Нуар получит сольный сериал на Amazon

Новости о неминуемом расширении сотрудничества студии Sony и стримингового сервиса Amazon обрастают новыми подробностями. Помимо давно заявленного сериала «Шёлк» в разработку уходит игровой сериал о Человеке-пауке Нуаре. Официального анонса проекта пока не было, но инсайдом делится солидный источник — издание Variety.

В покуда безымянном проекте зрители увидят матёрую и потрёпанную жизнью версию культового персонажа из Нью-Йорка 1930-х. Близкие к производству источники докладывают, что события сериала развернутся в отдельной вселенной, а персонажа не будут звать Питером Паркером.

Исполнительным продюсером и сценаристом будущего сериала назначен Орен Узил («Мортал Комбат», «Затерянный город»). За производственный процесс отвечает Sony Pictures Television.