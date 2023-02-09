Кевин Костнер не хочет тратить время на «Йеллоустоун». Мэттью Макконахи готовится на замену

О дивный новый мир, в котором у свежего оскаровского лауреата Мэттью Макконахи больше свободного времени, чем у давно вышедшего в тираж Кевина Костнера. Последний ухитрился перезапустить карьеру с помощью мегауспешнего сериала «Йеллоустоун» и больше не собирается там задерживаться.

Как сообщает издание Deadline, всему виной загруженный график Костнера, в ближайших планах которого полнометражный вестерн «Горизонт», в котором он не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве режиссёра. Из-за этого на первую часть пятого сезона «Йеллоустоуна» он смог выделить только 50 дней вместо запланированных 65, а со второй половиной и вовсе хочет отстреляться за неделю. Так себе главный герой.

Ещё пару лет назад такой исход всех бы очень расстроил, но с запуском спин-оффов, «1883» с Сэмом Эллиотом и «1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен, зависимость Paramount Network от своего главного хита сильно ослабла. Инсайдеры вещают, что всё идёт к закрытию «Йеллоустона» после 5 сезона и запуску очередного сериала вселенной Тейлора Шеридана — туда-то на главную роль и присмотрели Макконахи, который прямо сейчас ведёт переговоры со студией.

Представители Paramount Network раньше времени сливать информацию отказались: