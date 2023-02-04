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«Йеллоустоун: 1923» Тейлора Шеридана получил второй сезон

Источник: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ официально продлил на второй сезон сериал-приквел «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом, Хелен Миррен и Тимоти Далтоном. Очередной проект по вселенной шоураннера Тейлора Шеридана пользуется повышенным спросом у аудитории, поэтому грех не продлить.

События разворачиваются в 1923 году. В центре повествования предки современных Даттонов из начала XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо в Монтане, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии. Далтон играет безжалостного богача Дональда Уитфилда, владельца соседнего ранчо, покушающегося на владения Даттонов.

Шеридан входит в команду исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают MTV Entertainment Studios, 101 Studios и Bosque Ranch Productions.

Теги
Йеллоустоун: 1923
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