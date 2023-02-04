«Секс/Жизнь» Сары Шахи продолжается в тизере второго сезона

Главная героиня пытается разобраться в себе и своих мужчинах. Стриминговый сервис Netflix выкатил тизер второго сезона драмы «Секс/Жизнь» с Сарой Шахи («Подозреваемый») в главной роли. Новые вызовы и новые желания настигнут Билли 2 марта, в день премьеры свежих эпизодов сериала.

Экранизация романа ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» рассказывает о Билли (Шахи) — заботливой матери и верной жене, которой не хватает страсти в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей волнующей юности, описывая происходившее вперемешку с эротическими фантазиями. Однажды эти откровенные записи находит её супруг Купер (Майк Фогель).