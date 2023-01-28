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«Это не „Ковбой Бибоп“» — создатель культового аниме высказался о сериале Netflix

Источник: Netflix

Пожалуй, ничего принципиально нового в том, что автор оригинала критикует адаптацию-экранизацию своего творения, нет, а вот случаи, когда это делает автор, участвовавший в этой самой адаптации, встречаются реже. Создатель культового «Ковбоя Бибопа» Щиничире Ватанабэ крайне нелестно высказался о «Ковбое Бибопе» — игровом сериале Netflix, в котором состоял консультантом.

Может, именно поэтому никто не слышал от него возражений столько времени, ведь первый сезон сериала вышел в позапрошлом году. В свежем интервью Forbes Ватанабэ выказал своё честное мнение о проекте.

Netflix присылал мне на проверку видеоматериалы своей адаптации. Сериал начинался со сцены в казино, и после этой сцены сложно было продолжать просмотр. На ней я и остановился. Получается, я видел только открывающую сцену. Это был совершенно точно не «Ковбой Бибоп». И тогда я сообразил, что если бы меня не привлекли к проекту, он и не назывался бы «Ковбоем Бибопом». И теперь ценность оригинального аниме выглядит намного выше, чем прежде.

 
Щиничире Ватанабэ, не осилил

Очевидно, просмотром готового материала вовлечённость в адаптацию создателя оригинала и ограничивалась. Тогда ничего удивительного в том, что сериал с грохотом провалился, тем более нет.

Теги
Ковбой Бибоп
Комментарии (2)

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