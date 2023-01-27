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СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
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Сериал «Пространство» расширит свой мир комиксах

Источник: Boom! Studios

Небольшой праздник в галактике поклонников сериала «Пространство» (а также книжной серии). Издательство Boom! Studios издаст комикс The Expanse: Dragon Tooth в виде ограниченной серии из 12 выпусков. Как утверждает издатель, комикс расширит вселенную «Пространства» таким образом, что изменит восприятие всего сериала.

Сценарий пишет Энди Диггл (Green Arrow: Year One), рисует художник под именем Рубин (Voltron: Legendary Defender). Действие The Expanse: Dragon Tooth развернётся в период между книгами из книжной серии — «Пепел Вавилона» и «Восстание Персеполиса». Обещают увязать воедино сюжетные линии сериала и ответы на самые давние вопросы.

Энди Диггл очень рад расширить мир «Пространства»:

Не часто удается поработать над чем-то, что ты уже любишь всем сердцем. Все, кто меня знают, в курсе насколько я увлечен «Пространством. Надевайте скафандр и пристегивайтесь — мы собираемся выполнить несколько маневров в невесомости!

Художник Рубин добавляет и поучает:

Для меня настоящая честь участвовать в этом проекте. «Пространство» — это захватывающая научно-фантастическая история, подлинная и великолепно сделанная. Но это также экзистенциальный портрет того, по какому пути идёт человечество.

К сожалению, мы постоянно повторяем одни и те же ошибки прошлого. Избавившись от обид и предрассудков, мы сможем продвинуться вперед как общество.

The Expanse: Dragon Tooth #1 поступит в продажу в апреле с обложками от Кристиана Уорда и Чон ген Юна.

Теги
КомиксыBOOM! Studios
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Подкасты
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