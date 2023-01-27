«Тепло наших тел» может превратиться в сериал

Во времена повальной киномоды на любовь простых невинных девушек к вампирам и оборотням Джонатан Левин решил выпустить нетривиальный фильм «Тепло наших тел» по одноимённому роману Айзека Мариона о любви человека и зомби. Слоган фильма звучал под стать идее ужасающе: «Холодное тело, горячее сердце».

Очевидно, шедевр не взлетел, но, может быть, тогда мы все были просто не готовы? Автор романа надеется на второй экранный заход, но уже на телевидении.

Обсуждение сиквела переросло в идею сериала. Пару лет назад он находился в разработке, а потом всё как-то загадочно стихло. Я напрямую не вовлечён в эти моменты, не знаю, что происходит за кулисами. Меня это всё сильно нервирует. Я знаю, что уже есть вариант телевизионной адаптации всех четырёх книг, поэтому ещё не всё потеряно. На мой взгляд, «Тепло наших тел» был лишь вступительным актом, раскрывающим не больше 18% общей истории, поэтому я мечтаю когда-нибудь увидеть всё остальное на экране. Айзек Марион

В экранизации 2013 года сыграли Николас Холт, Тереза Палмер, Лио Типтон, Роб Кордри, Дэйв Франко и Джон Малкович.