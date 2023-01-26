«Любовь, смерть и роботы» по-нашему — тизер сборника «Антология русского хоррора: Красный состав»

Приветствуем вас, любители острых ощущений. Отечественные (и не только) аниматоры готовят сборник короткометражных жутких историй «Антология русского хоррора: Красный состав». Многие, конечно же, проведут параллель с известным хоррор-альманахом «Любовь, смерть и роботы» от Netflix. Во многом лестное сравнение.

Проект представляет собой сборник короткометражных анимационных ужастиков по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов. Над эпизодами работали разные режиссёры в разных анимационных техниках.

Среди постановщиков значатся Сергей Кибус, Джим Брайсон, Адам Джеффкоут, Сэм Чоу, Алёша Климов, Мэттью Лайон, Любомир Арсов и Хирофуми Накада.

Точной даты выхода у антологии нет, но премьеру обещают в феврале на цифровой платформе more.tv.