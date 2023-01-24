Следователи-сексисты и кошмарный маньяк в трейлере детективного триллера «Фишер»

Ох уж эти советские следователи-женоненавистники, которые коллег женского полу ни во что не ставили. Это проблема похуже всяких там маньяков, хотя и душегуба обещали представить максимально жёстко. В сети появился трейлер многосерийного детективного триллера «Фишер» с Александром Яценко, Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях.

Премьера сериала состоится на цифровой платформе more.tv 8 февраля.

На дворе 1986 год. Расследование целой серии убийств подростков на территории Одинцовского района Московской области ведут следователь Валерий Козырев (Яценко), его напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и, судя по трейлеру, страдающая от сексизма сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Бортич). Школьник Игорь — чудом выживший после нападения свидетель, который может опознать убийцу, но семья мальчика не желает, чтобы он общался с милицией.