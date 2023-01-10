Янковский и Бортич расследуют дело о маньяке в триллере «Фишер» (тизер)

Ну, про Чикатило сериал сняли, пора и про Фишера снять. Видеосервисы Wink и more.tv презентуют первые промо-материалы детективного триллера «Фишер» с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях. Понадеемся, маньяка играет не Дмитрий Нагиев.

Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьера заявлена на февраль.

Сценарий, говорят, написан по материалам дела. События развернутся в 1986-м, а расследованием убийств подростков на территории Одинцовского района Московской области займутся следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Бортич). И дело это, как положено, навсегда изменит жизни главных героев.

И постер: