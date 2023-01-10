 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Джеймс Кэмерон не хотел, чтобы «Аватары» повторили ошибку «Очень странных дел» Новые фильмы недели: «Аватар 2» и «Операция „Фортуна“» Критики обругали «Вавилон» Дэмьена Шазелла Зрители вынесли свой вердикт «Аватару 2» Майор Гром: Трудное детство - мнение о фильме
• • •
 
СЕРИАЛЫ
241

Опасности телепортации — первый отрывок из второго сезона фэнтези «Легенда о Vox Machina»

На следующей неделе стриминговый сервис Amazon порадует нас премьерой второго сезона анимационного фэнтези «Легенды о Vox Machina», а ожидание будем коротать за просмотром первого отрывка из продолжения. В видеоролике показаны сложности телепортации неведомо куда. Хорошо, что магия всегда на подхвате — и никто не расшибся.

Первые три эпизода 12-серийного продолжения, где компании героев предстоит сразиться с агрессивными драконами, выходит 20 января.

И свежий баннер c Грогом-Кратосом:

Постеры сериала «Легенда о Vox Machina»
Теги
ВидеоЛегенда о Vox Machina
Комментарии

Ещё на эту тему

3Спасители мира ищут оружие против драконов в трейлере второго сезона «Легенды о Vox Machina» 5Фэнтези «Легенда о Vox Machina» обзавелось третьим сезоном и датой выхода второго

Тоже интересно

2И порно, и задорно: трейлер нового обновления коспоэпика Subverse 28Знаменитые галлы, Цезарь и эпичные сражения в свежем трейлере комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» 6Хоумлендер и новые супергероини на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» (фото) 0Все хотят NewJeans — к девушкам выстроилась очередь из рекламодателей 7Билл Найи рассказал о главном разочаровании на съёмках «Пиратов Карибского моря»

Далее на КГ

4
Король кринжа: режиссёр «Титаника» рассказал, как ему стыдно было получать «Оскар»
 1
Вечные вопросы в трейлере комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»
 2
Орландо Блум и Кара Делевинь посреди новой войны в трейлере второго сезона «Карнивал Роу»
 0
Юнджин из Le Sserafim поделилась невзгодами жизни айдола в сингле I ≠ Doll
 1
Новый постер «Человека-муравья и Осы: Квантомании» — Скотт Лэнг против Канга
 0
Monsta X влюбляется в красивую ложь в новом релизе (видео)
 0
Арчи и его друзья попадут в постапокалипсис
 15
Западные фильмы могут вернуться в российский прокат
 3
Анимационная фантастика «Панетон» закрыта на первом сезоне
 0
Маньяк становится жертвой в трейлере четвёртого сезона триллера «Ты»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Бюджет «Форсажа 10» раздулся до $ 340 млн из-за гонорара Вина Дизеля
 
Кино Пара марвеловских плохих парней: Майкл Б. Джордан и Джонатан Мэйджерс на постерах «Крида 3»
 
Игры Неделя игр на КГ — главные новости 14–20 ноября
 
Кино «Жестокая ночь» — рождественский экшен с Дэвидом Харбором — неожиданно вышел в цифре (видео)
 
Игры Стала известна дата выхода PC-версии Marvel's Spider-Man: Miles Morales
 
Dawn поделился мыслями о своей карьере и попытках завести друзей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
7ЕВА
 
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
 
24ЕВА – 510: Легенда аниме-фэндома
 
11Телеовощи – 476: Сила двух цензур
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 547: Конец Снайдервёрса, «Фабельманы», «Банши Инишерина»
 
4Ноль кадров в секунду – 453: Кратос-рассказчик
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru