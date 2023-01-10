Опасности телепортации — первый отрывок из второго сезона фэнтези «Легенда о Vox Machina»

На следующей неделе стриминговый сервис Amazon порадует нас премьерой второго сезона анимационного фэнтези «Легенды о Vox Machina», а ожидание будем коротать за просмотром первого отрывка из продолжения. В видеоролике показаны сложности телепортации неведомо куда. Хорошо, что магия всегда на подхвате — и никто не расшибся.

Первые три эпизода 12-серийного продолжения, где компании героев предстоит сразиться с агрессивными драконами, выходит 20 января.



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И свежий баннер c Грогом-Кратосом: