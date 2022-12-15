Спасители мира ищут оружие против драконов в трейлере второго сезона «Легенды о Vox Machina»

Будет весело и эпично. Разудалое анимационное фэнтези «Легенды о Vox Machina» обзавелось полноценным трейлером второго сезона, и видеоролик без особого труда «продаёт» свежие эпизоды. Сумасшедшие приключения команды раздолбаев и по совместительству героических спасителей мира продолжатся 20 января на Amazon.

Выходить 12-серийное продолжение будет частями — по три эпизода в неделю.

Во втором сезоне главным героям предстоит иметь дело с драконами — агрессивными зверюгами, плюющимися огнём и кислотой. Шкура крылатых громадин почти непробиваема, и отчаянным воякам предстоит взяться за новый квест, чтобы найти управу на чудовищ.