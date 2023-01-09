Маньяк становится жертвой в трейлере четвёртого сезона триллера «Ты»

Европейские каникулы Джо пошли не по плану — по крайней мере, не по его плану. Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер первой части четвёртого сезона триллера «Ты», где главный герой получает возможность на своей шкуре прочувствовать, каково это, когда тебя сталкерят. Первые эпизоды продолжения выйдут на цифровой платформе 9 февраля.

В Лондоне, куда Джо (Пенн Бэджли) сбегает от своего непростого прошлого, главный герой вливается в компанию мудаковатых мажоров и даже умудряется неплохо с оными поладить, если бы не одно «но»: в местной тусовке объявляется свой таинственный убийца, явно пытающийся привлечь внимание Джо.

И свежий постер: