Новые сериалы недели: Педро Паскаль с Беллой Рэмси в постапокалиптическом мире The Last of Us

Среди волны возвращенцев будет всего одна крупная новинка, зато новинка знаковая — стартующая на кабельном канале HBO многосерийная экранизация знаменитой игры The Last of Us с выходцами из «Игры престолов» Педро Паскалем и Беллой Рэмси.

Среда, 11 января

Конец сезона 1 Disney+ Уиллоу Willow фэнтези В ролях Уорвик Дэвис, Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слейтер Создатель Джонатан Кэздан Многосерийный сиквел полнометражного фэнтези от Lucasfilm завершится восьмым эпизодом. Видео

Четверг, 12 января

Сезон 2 Netflix Викинги: Вальхалла Vikings: Valhalla боевик, драма, исторический В ролях Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин Создатель Джеб Стюарт Сериал повествует о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: о легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне, его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттер и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне. Напряжённость в отношениях викингов и английских королей достигает кровавой развязки, а тем временем среди самих викингов нарастают противоречия между христианами и язычниками. В это непростое время герои отправляются в эпическое путешествие через океаны и поля сражений, от Каттегата до Англии и не только, чтобы остаться в живых и обрести славу. Видео, Сайт

Пятница, 13 января

Сезон 2 Amazon Охотники Hunters драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер, комедия В ролях Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн Создатель Дэвид Вейл Основанная на реальных событиях драма повествует о пёстрой ватаге охотников на нацистов. Таковые существовали в Америке 70-х годов прошлого века. Участники команды, ступившие на путь отмщения и жажды правосудия, занимаются выслеживанием и истреблением нацистов, которые воспользовались помощью правительства США, дабы избежать наказания и влиться в американское общество. Видео

Сезон 4 Apple TV+ Прислуга Servant триллер, мистика В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон Создатель Тони Басгэллоп Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются. Видео

Воскресенье, 15 января

Премьера + HBO Одни из нас The Last Of Us приключенческий, ужастик, боевик В ролях Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Анна Торв, Нико Паркер, Сторм Рид Создатель Крэйг Мазин, Нил Дракманн Экшен-триллер рассказывает о безрадостном будущем, где человечество пало жертвой страшной эпидемии. Остатки выживших спасаются от заражённых мутантов и отчаянно ищут лекарство от напасти. Джоэл — матёрый контрабандист, взявшийся доставить в пункт назначения девочку-подростка Элли. Вместе они отправляются в долгое путешествие по Штатам, превратившимся в смертельно опасные руины. Первый сериал-событие этого года готов доказывать зрителям, что не пополнит ряды печальных примеров неудачных экранизаций видеоигр. Но фанаты первоисточника уже на подлёте успели раскритиковать кастинг, и многие относятся к постапокалиптическому триллеру с изрядной долей скепсиса. Видео

Сезон 2 Paramount+ Мэр Кингстауна Mayor of Kingstown драма В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого. Видео