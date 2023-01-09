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СЕРИАЛЫ
397

Новые сериалы недели: Педро Паскаль с Беллой Рэмси в постапокалиптическом мире The Last of Us

Источник: HBO

Среди волны возвращенцев будет всего одна крупная новинка, зато новинка знаковая — стартующая на кабельном канале HBO многосерийная экранизация знаменитой игры The Last of Us с выходцами из «Игры престолов» Педро Паскалем и Беллой Рэмси.

Среда, 11 января

 
Конец сезона1
Disney+
Уиллоу Willow

фэнтези

В ролях Уорвик Дэвис, Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слейтер

Создатель Джонатан Кэздан

Многосерийный сиквел полнометражного фэнтези от Lucasfilm завершится восьмым эпизодом.

Видео

Четверг, 12 января

 
Сезон2
Netflix
Викинги: Вальхалла Vikings: Valhalla

боевик, драма, исторический

В ролях Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин

Создатель Джеб Стюарт

Сериал повествует о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: о легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне, его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттер и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне. Напряжённость в отношениях викингов и английских королей достигает кровавой развязки, а тем временем среди самих викингов нарастают противоречия между христианами и язычниками. В это непростое время герои отправляются в эпическое путешествие через океаны и поля сражений, от Каттегата до Англии и не только, чтобы остаться в живых и обрести славу.

Видео, Сайт

Пятница, 13 января

 
Сезон2
Amazon
Охотники Hunters

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер, комедия

В ролях Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн

Создатель Дэвид Вейл

Основанная на реальных событиях драма повествует о пёстрой ватаге охотников на нацистов. Таковые существовали в Америке 70-х годов прошлого века. Участники команды, ступившие на путь отмщения и жажды правосудия, занимаются выслеживанием и истреблением нацистов, которые воспользовались помощью правительства США, дабы избежать наказания и влиться в американское общество.

Видео

 
Сезон4
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.

Видео

Воскресенье, 15 января

 
Премьера+
HBO
Одни из нас The Last Of Us

приключенческий, ужастик, боевик

В ролях Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Анна Торв, Нико Паркер, Сторм Рид

Создатель Крэйг Мазин, Нил Дракманн

Экшен-триллер рассказывает о безрадостном будущем, где человечество пало жертвой страшной эпидемии. Остатки выживших спасаются от заражённых мутантов и отчаянно ищут лекарство от напасти. Джоэл — матёрый контрабандист, взявшийся доставить в пункт назначения девочку-подростка Элли. Вместе они отправляются в долгое путешествие по Штатам, превратившимся в смертельно опасные руины.

Первый сериал-событие этого года готов доказывать зрителям, что не пополнит ряды печальных примеров неудачных экранизаций видеоигр. Но фанаты первоисточника уже на подлёте успели раскритиковать кастинг, и многие относятся к постапокалиптическому триллеру с изрядной долей скепсиса.

Видео

 
Сезон2
Paramount+
Мэр Кингстауна Mayor of Kingstown

драма

В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли

Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон

Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.

Видео

 
Сезон2
Showtime
Ваша честь Your Honor

детектив, драма, триллер

В ролях Брайан Крэнстон, Хантер Дуэн, Майкл Стулбарг, Кармен Эджого, Марго Мартиндейл, Лоррейн Туссен

Создатель Питер Моффат

Адам, сын уважаемого судьи из Нового Орлеана Майкла Дезиато, оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия. Жертва — сын опаснейшего криминального авторитета Джимми Бакстера и его не менее опасной супруги Джины. Судье Дезиато приходится сделать очень непростой выбор, и от этого решения будет зависеть всё: его репутация, его карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.

Видео

Теги
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