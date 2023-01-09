Новые сериалы недели: Педро Паскаль с Беллой Рэмси в постапокалиптическом мире The Last of Us

Премьера +

HBO

Экшен-триллер рассказывает о безрадостном будущем, где человечество пало жертвой страшной эпидемии. Остатки выживших спасаются от заражённых мутантов и отчаянно ищут лекарство от напасти. Джоэл — матёрый контрабандист, взявшийся доставить в пункт назначения девочку-подростка Элли. Вместе они отправляются в долгое путешествие по Штатам, превратившимся в смертельно опасные руины.

Первый сериал-событие этого года готов доказывать зрителям, что не пополнит ряды печальных примеров неудачных экранизаций видеоигр. Но фанаты первоисточника уже на подлёте успели раскритиковать кастинг, и многие относятся к постапокалиптическому триллеру с изрядной долей скепсиса.