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Элли и Джоэл приглашают в мир-руину — вышел ролик о создании триллера «Одни из нас»

Об удивительном мире мутировавшего грибка решили рассказать нам исполнители главных ролей и возглавившие творческую команду шоураннеры постапокалиптики «Одни из нас». Стриминговый сервис HBO выпустил ролик о создании многосерийной адаптации игры The Last of Us, где Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рэмси (Элли), а также написавшие сценарий Нил Дракманн и Крэйг Мазин повествуют о вселенной проекта.

К слову, почти полуторачасовой премьеры экшен-триллера осталось ждать чуть больше недели — первую серию зрители увидят 15 января.

Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии (12)

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