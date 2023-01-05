Все лгут в трейлере детектива «Покерфейс» Райана Джонсона

Никакой мистики — чистое знание. Потоковый сервис Peackok опубликовал полноценный трейлер детективного сериала «Покерфейс» с Наташей Лионн в роли главной расследовательницы. Премьера 10-серийного первого сезона от Райана Джонсона (киносерия «Достать ножи») состоится 26 января.

Лионн играет Чарли, обладательницу сверхразвитого чутья на ложь. Главная героиня отправляется в вынужденное путешествие по стране (сама от кого-то бежит), и по пути ей встречаются разные запутанные дела, которые она берётся распутать. Одна серия — одно дело.

В сериале мелькают знакомые всё лица: Эдриан Броуди, Рон Перлман, Бенджамин Братт, Джозеф Гордон-Левитт, Колтон Райан, Меган Сури и Брэндон Майкл Холл.