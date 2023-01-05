Хью Дэнси рассказал, почему поклонникам не стоит ждать продолжения «Ганнибала»

Даже после стольких лет и падения в бездну главных героев фанаты всё ещё не теряют надежду на четвёртый сезон «Ганнибала». Хью Дэнси думает, это связано с тем, что на интервью просто принято говорить, что будешь рад сниматься в продолжении, даже понимая, что его не предвидится.

Когда нас спрашивают о продолжении, мы всегда отвечаем: «О, мы были бы рады», и это правда. Может, кто-то и скажет: «Я не буду сниматься в четвёртом сезоне «Ганнибала», но это будет ложью.

Актёр считает, что продолжение сериала маловероятно в первую очередь потому, что проект очень дорогой.

Речь не о моём гонораре, а о стоимости производства сезона. Раньше вся надежда была на стриминги, но сейчас это уже неактуально. Существуют сериалы, которые смотрят миллионы людей, но эти проекты всё равно не доживают до второго сезона, так что я понятия не имею, как это работает.

На данный момент последней работой актёра стал сериал Apple TV+ «Пронзительно громко» с Николь Кидман и Иссой Рей.