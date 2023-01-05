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К съёмкам «Агаты: Ковена хаоса» присоединилась актриса из «ВандаВижна»

Источник: Disney+

Съёмки «Агаты: Ковена хаоса» идут полным ходом, и вслед за появлением в проекте Пэтти Люпон («Американская история ужасов») к сериалу присоединилась Дебра Джо Рапп(«Шоу 70-х») — в «ВандаВижне» у актрисы была роль жены босса Вижна миссис Харт. В начальном эпизоде Ванда пытается приготовить для них ужин, не обижаясь, что даже наколдованный муж забыл про их годовщину.

Помимо виновницы спин-оффа Кэтрин Хан, из «ВандаВижна» в «Ковене хаоса» сыграет Эмма Колфилд.

Среди других актёров проекта — Обри Плаза, Джо Лок и Сашир Замата.

В финале «ВандаВижна» Алая ведьма расколдовывает в городе всех, кроме Агаты Харкнесс, заставляя ведьму оставаться в образе чересчур любопытной соседки. Вероятно, спин-офф начнётся с того, что ей удастся освободиться от влияния магии Ванды.

Премьера «Агаты: Ковена хаоса» запланирована на конец года.

Теги
Агата: Ковен хаоса
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