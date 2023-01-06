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Октавия Спенсер всё ещё детективничает — вышел трейлер третьего сезона «По правде говоря»

Один из тех проектов, которые выходят себе потихоньку, без лишнего шума и пыли. При этом своя аудитория у сериала наверняка есть, раз его продлевают. Стриминговая платформа Apple TV+ опубликовала трейлер третьего сезона детективной антологии «По правде говоря» с Октавией Спенсер в главной роли.

В свежей телеглаве компанию Спенсер среди прочих составит Габриэль Юнион, а речь в сюжете пойдёт о пропавших детях. Автор криминального подкаста Поппи Парнелл берётся разузнать, кто стоит за исчезновениям школьниц, до которых, кажется, никому нет дела, кроме убитых горем родных.

Третий сезон стартует на цифровой платформе совсем скоро — 20 января.

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ВидеоПо правде говоря
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Источник фотографий: Depositphotos

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