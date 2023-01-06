Главные герои «Правдивой лжи» приветствуют вертолёт на постере сериала-ребута

Давненько ничего не было слышно о современной многосерийной версии «Правдивой лжи». Но приключенческий боевик наконец-то напомнил о себе дебютным постером, где отмечена точная дата премьеры — 1 марта, ну и вертолёт, конечно же. Куда же мы без вертолёта...

Главные роли в многосерийном ребуте экшен-комедии Джеймса Кэмерона играют Стив Хоуи («Бесстыдники») и Джинджер Гонзага («Женщина-Халк»). На постере супруги-агенты представлены частично.

Зрителей ждёт осовремененная история о муже и жене, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто лучше не сплотит супругов, чем совместная миссия по спасению мира.

Пилотный эпизод снял Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь»); сценарий написал Мэтт Никс («Чёрная метка»). Кэмерон числится в команде исполнительных продюсеров.