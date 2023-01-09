Маньяк в толпе на свежем постере триллера «Ты»

Обаятельного душегуба Пенна Бэджли окружает целая толпа новых персонажей, но ему не интересен никто, кроме тебя. Ну и книг, конечно. Эта страсть его тоже не покидает. Четвёртый сезон романтического триллера «Ты» обзавёлся свежим постером, где наконец-то представили остальных действующих лиц истории, стартующей 9 февраля. Вторая часть четвёртого сезона выйдет через месяц — 9 марта.

Джо, как известно, совершает перелёт через Атлантику и в конце концов оседает в Лондоне, где пытается заново отстроить свою жизнь. Впрочем, история с его прежней любовью Мэриенн (Тати Габриэль) обязательно получит своё продолжение.