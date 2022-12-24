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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Яглыч сыграет супергероя из полиции в экшен-комедии «Выжить любой ценой» (фото)

Весной на цифровой платформе Wink состоится премьера полицейской экшен-комедии «Выжить любой ценой», главную роль в которой играет Владимир Яглыч. На днях стартовали съёмки будущей 10-серийной премьеры, и уже имеются первые закадровые фото проекта, в котором также задействованы Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и Фёдор Лавров.

Промо-арт сериала «Выжить любой ценой» Промо-арт сериала «Выжить любой ценой» Промо-арт сериала «Выжить любой ценой»

Яглыч играет Бориса Фадеева, опера из Подмосковья, у которого полным-полно проблем: он пьёт, борется с депрессией и пытается справиться с бедами в семейной жизни. Плюс на работе главного героя никак нельзя назвать инициативным. Но внезапно происходит нечто — и Фадеев преображается в настоящего супергероя по части подвигов. Он с таким рвением берётся за самые опасные дела, что вокруг все только диву даются, но протагонист не спешит никого посвящать в свою тайну.

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ГалереяВыжить любой ценой
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3ЕВА – 509: Запретная романтика и мазохизм
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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