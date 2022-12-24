Яглыч сыграет супергероя из полиции в экшен-комедии «Выжить любой ценой» (фото)

Весной на цифровой платформе Wink состоится премьера полицейской экшен-комедии «Выжить любой ценой», главную роль в которой играет Владимир Яглыч. На днях стартовали съёмки будущей 10-серийной премьеры, и уже имеются первые закадровые фото проекта, в котором также задействованы Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и Фёдор Лавров.

Яглыч играет Бориса Фадеева, опера из Подмосковья, у которого полным-полно проблем: он пьёт, борется с депрессией и пытается справиться с бедами в семейной жизни. Плюс на работе главного героя никак нельзя назвать инициативным. Но внезапно происходит нечто — и Фадеев преображается в настоящего супергероя по части подвигов. Он с таким рвением берётся за самые опасные дела, что вокруг все только диву даются, но протагонист не спешит никого посвящать в свою тайну.