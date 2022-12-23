Балбес — Козловский, Бывалый — Бурунов и Трус — Петров ждут зрителей в Новый год на KION

Не только лишь телеканал «ТНТ» будет в новогоднюю ночь публично баловаться с советским кинематографом. Как оказалось, на отечественной цифровой платформе KION состоится праздничный музыкальный телеспектакль под названием «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Говорят, комедия.

Приобщиться к экранному веселью (предварительно как следует накатив, на всякий случай) все желающие смогут 31 декабря.

В новогоднем мероприятии среди прочих примут участие Данила Козловский, Сергей Бурунов и Александр Петров (Балбес, Бывалый и Трус соответственно), Алексей Серебряков (Волк), Виктория Исакова (Зайка), Ксения Раппопорт (Шапокляк), Тимофей Трибунцев (Чебурашка) и Евгений Цыганов (Крокодил Гена). За режиссуру сего действа ответственность несёт Михаил Миронов.