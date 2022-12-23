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Балбес — Козловский, Бывалый — Бурунов и Трус — Петров ждут зрителей в Новый год на KION

Не только лишь телеканал «ТНТ» будет в новогоднюю ночь публично баловаться с советским кинематографом. Как оказалось, на отечественной цифровой платформе KION состоится праздничный музыкальный телеспектакль под названием «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Говорят, комедия.

Приобщиться к экранному веселью (предварительно как следует накатив, на всякий случай) все желающие смогут 31 декабря.

Постеры сериала «Происшествие в стране Мульти-Пульти» Постеры сериала «Происшествие в стране Мульти-Пульти» Постеры сериала «Происшествие в стране Мульти-Пульти» Постеры сериала «Происшествие в стране Мульти-Пульти»

В новогоднем мероприятии среди прочих примут участие Данила Козловский, Сергей Бурунов и Александр Петров (Балбес, Бывалый и Трус соответственно), Алексей Серебряков (Волк), Виктория Исакова (Зайка), Ксения Раппопорт (Шапокляк), Тимофей Трибунцев (Чебурашка) и Евгений Цыганов (Крокодил Гена). За режиссуру сего действа ответственность несёт Михаил Миронов.

Теги
ГалереяПроисшествие в стране Мульти-Пульти
Комментарии (3)

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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