Мистическая Александра Даддарио на свежем постере «Мэйфейрских ведьм»

Главная героиня во всей своей ведьмовской красе. Кабельный канал AMC опубликовал свежий постер мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио в главной роли. Экранизация одноимённой книжной серии Энн Райс стартует на малых экранах 8 января.

Даддарио играет блестящего нейрохирурга Роуэн, обнаруживающую в себе пугающие силы. Вскоре главная героиня выясняет, что относится к древнему роду могущественных ведьм Нового Орлеана. Ей предстоит принять своё наследие и столкнуться с пугающей сущностью Лешером, связанным с её семьёй давними мрачными узами.