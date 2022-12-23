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СЕРИАЛЫ
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Мистическая Александра Даддарио на свежем постере «Мэйфейрских ведьм»

Главная героиня во всей своей ведьмовской красе. Кабельный канал AMC опубликовал свежий постер мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио в главной роли. Экранизация одноимённой книжной серии Энн Райс стартует на малых экранах 8 января.

Постеры сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Даддарио играет блестящего нейрохирурга Роуэн, обнаруживающую в себе пугающие силы. Вскоре главная героиня выясняет, что относится к древнему роду могущественных ведьм Нового Орлеана. Ей предстоит принять своё наследие и столкнуться с пугающей сущностью Лешером, связанным с её семьёй давними мрачными узами.

Теги
Мэйфейрские ведьмы
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