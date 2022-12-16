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Александра Даддарио отдаётся магии в ролике о создании «Мэйфейрских ведьм»

Творческая команда мистического триллера «Мэйфейрских ведьм» охотно посвящает всех любопытствующих в мир готических романов Энн Райс, по которым и снимается сериал. Кабельный канал AMC опубликовал информативный ролик о создании проекта, где исполнители главных ролей, включая Александру Даддарио и Джека Хьюстона, рассказывают о происходящем на экране и в книгах.

Премьера экранизации состоится в начале следующего гола — 8 января.

Даддарио играет Роуэн, блестящего нейрохирурга, обнаруживающую в себе неведомые и пугающие силы. Вскоре главная героиня выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Ей предстоит принять своё невероятное наследие и вступить в противостояние с таинственной пугающей сущностью Лешером, преследующем её семью из поколения в поколение.

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
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Источник фотографий: Depositphotos

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