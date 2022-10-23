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Александра Даддарио — особенная ведьма в тизере мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы»

Все дожидаются только её появления. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер многосерийной мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы» по серии готических романов Энн Райс. Премьера сериала с Александрой Даддарио в главной роли состоится 5 января.

Блестящий нейрохирург Роуэн (Даддарио) выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в проснувшимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.

В проекте также снимаются Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса. Сценарий написали соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг вдобавок значится шоураннером сериала.

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
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Источник фотографий: Depositphotos

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