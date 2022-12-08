Александра Даддарио убивает взглядом в трейлере мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы»

Потомственная ведьма Александра Даддарио открывает для себя дивный новый мир колдовства. Кабельный канал AMC выкатил свежий трейлер «Мэйфейрских ведьм» по романам Энн Райс. Мистический триллер стартует 8 января.

Талантливый нейрохирург Роуэн (Даддарио) выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в пробудившимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.

В сериале также снимаются Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса. За сценарную адаптацию отвечают соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг (он же шоураннер проекта) и Мишель Эшфорд.

И постер: