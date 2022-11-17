Александра Даддарио чует свет и тьму в свежем тизере «Мэйфейрских ведьм»

Героиню Александры Даддарио терпеливо дожидается её фамильное наследие, от которого не спрятаться, не скрыться. В сети появился свежий тизер многосерийного мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы» по серии готических романов Энн Райс. Видеоролик сообщает обновившуюся дату премьеры сериала — релиз кабельного канала AMC переехал с прежней даты 5 января на 8 января.

Блестящий нейрохирург Роуэн (Даддарио) выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в пробудившимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.



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В экранизации также снимаются Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса. Сценарий подготовили соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг вдобавок значится шоураннером проекта.