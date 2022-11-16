Дракс и Мантис в праздничных нарядах на промо-постере спецэпизода «Стражей галактики»

Зимние праздники всё ближе, как и долгожданный спецэпизод из космической эпопеи Джеймса Ганна. Вслед за октябрьскими промо-материалами — трейлером и постером — на просторах сети появился ещё один промо-плакат «Стражей галактики: Праздничного спецэпизода» с главными охотниками на Кевина Бейкона.

Мантис (Пом Клементьефф) и Дракс (Дэйв Батиста) прямо-таки лучатся рождественским настроением и заряжают зрителей на позитив. Оный в полной мере охватит подписчиков стримингового сервиса Disney+ 25 декабря, в день выхода серии.