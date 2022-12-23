Не такой кровавый, но по-прежнему мрачный: Чарли Кокс рассказал о ребуте «Сорвиголовы» на Disney+

Можно бесконечно слушать, как Чарли Кокс рассказывает, что ребут «Сорвиголовы» на Disney+ будет не так уж и плох. В интервью NME актёр рассуждал о том, что новый сериал имеет все шансы превзойти своего Netflix-предшественника за счёт расширения аудитории.

Думаю, «Сорвиголова» ориентирован на чуть более взрослую аудиторию. Моё чутьё подсказывает, что проект на Disney+ будет мрачным, но менее кровавым, чем оригинальный сериал. Чарли Кокс

Актёр надеется, что «Сорвиголову» получится успешно адаптировать для более юных зрителей.

Можно ли взять за основу успешный проект и сделать его более массовым? Получится ли у нас достучаться до более молодой аудитории, не потеряв то, что делало оригинальный сериал уникальным?

Помимо «Рождённого заново», появление Сорвиголовы запланировано в сериале «Эхо», премьера которого недавно была перенесена.